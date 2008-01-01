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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:01 Воскресенье, 29 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде временами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 2..7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 727 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%
В столичном регионе сохранится погода ярко выраженного гипоксического типа с пониженным содержанием кислорода в воздухе и колебаниями метеопараметров. В группе риска в первую очередь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхо-легочными патологиями. Однако, при такой погоде неважно себя будут чувствовать не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. В этот день у многих людей возможны головные боли, снижение работоспособности, сонливость, слабость, головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к своему здоровью и при необходимости воспользоваться лекарственными препаратами.
Геомагнитный фон 29 октября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
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