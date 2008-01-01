Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
29 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:01 Воскресенье, 29 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде временами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 2..7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 727 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%

В столичном регионе сохранится погода ярко выраженного гипоксического типа с пониженным содержанием кислорода в воздухе и колебаниями метеопараметров. В группе риска в первую очередь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхо-легочными патологиями. Однако, при такой погоде неважно себя будут чувствовать не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. В этот день у многих людей возможны головные боли, снижение работоспособности, сонливость, слабость, головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к своему здоровью и при необходимости воспользоваться лекарственными препаратами.

Геомагнитный фон 29 октября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+3
Вс.
29 окт.
+5
Пн.
30 окт.
+5
Вт.
31 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -37
Шелагонцы

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Веравал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100