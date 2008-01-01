Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
28 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Хабаровский край засыплет снегом

ИА "Метеоновости" / 15:45 Суббота, 28 октября

  Небольшой циклонический вихрь станет продвигаться с юго-востока Якутии в северо-восточном направлении. 29 октября этот вихрь достигнет Магаданской области. Атмосферные фронты дотянуться до Камчатки и Хабаровского края. В Хабаровском крае пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере края пройдет снег, местами сильный, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится: днем в центральных и северных районах термометры покажут 4..9 градусов, местами до -4. На севере +3..+8, при облачности до -3..-8 градусов. Достанется и Магаданской области, где пройдет снег, на охотском побережье мокрый снег, местами сильный, порывы ветра до 12-17 м/с, метель, температура повысится до 0..+5 градусов на охотском побережье, в континентальных районах холоднее, -7..-12 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вс.
29 окт.
+5
Пн.
30 окт.
+5
Вт.
31 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сен-Луи		 -30
Шелагонцы

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Наньпин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100