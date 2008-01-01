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Хабаровский край засыплет снегом



ИА "Метеоновости" / 15:45 Суббота, 28 октября



Небольшой циклонический вихрь станет продвигаться с юго-востока Якутии в северо-восточном направлении. 29 октября этот вихрь достигнет Магаданской области. Атмосферные фронты дотянуться до Камчатки и Хабаровского края. В Хабаровском крае пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере края пройдет снег, местами сильный, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится: днем в центральных и северных районах термометры покажут 4..9 градусов, местами до -4. На севере +3..+8, при облачности до -3..-8 градусов. Достанется и Магаданской области, где пройдет снег, на охотском побережье мокрый снег, местами сильный, порывы ветра до 12-17 м/с, метель, температура повысится до 0..+5 градусов на охотском побережье, в континентальных районах холоднее, -7..-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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