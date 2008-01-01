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Новости погоды

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Западный циклон испортит погоду в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 15:21 Суббота, 28 октября

  В средней полосе ЕТР атмосферное давление продолжает падать: антициклон медленно перемещается на восток, уступая место стремительному циклону из Европы. Этот вихрь принесет небольшое потепление, а также дожди и порывистый ветер. К середине дня 29 октября атмосферное давление упадет до 730 мм рт. ст., что гораздо ниже нормального. Из-за атмосферных фронтов пройдут осадки различной интенсивности и продолжительности (ночью это мокрый снег, а днем дожди). Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с, на юго-западе его порывы достигнут 18 м/с. В ночные часы на дорогах будет скользко. Температура воздуха повысится: ночью около нуля, на юго-западе до +5, на востоке местами до -4, днем +3..+8, в северных и северо-восточных районах -1..+4. / meteonovosti.ru /
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+2
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Сен-Луи		 -30
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