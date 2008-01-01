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Новости погоды

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На юге Западной Сибири ненастно и ветрено

ИА "Метеоновости" / 15:10 Суббота, 28 октября

  Южные районы Западной Сибири остаются под присмотром обширного антициклона. Однако серьезные коррективы в погоду вносят атмосферные фронты циклонического вихря, кружащего над Эвенкией. 29 октября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Ветер в порывах будет усиливаться до 18-24 м/с, а на перевалах Горного Алтая и до 28 м/с. Температура воздуха заметно понизится и продолжит понижаться в течение дня. Днем термометры покажут +2..+7 градусов, местами 0..-5. / meteonovosti.ru /
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Вт.
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Сен-Луи		 -30
Шелагонцы

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