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Погода в Крыму стремительно портится



ИА "Метеоновости" / 13:59 Суббота, 28 октября



Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму. В ночь на 29 октября регион пересечет холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, в первой половине ночи сильные, местами очень сильные, прогремят грозы. Днем также ожидается дождливая погода, ветер усилится до 10-15 м/с, отдельные его порывы достигнут 20-25 м/с, температура ночью 5..10 градусов, днем 7..12. 30 октября температура понизится, ночью и днем 4..9 градусов, пройдут сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом, ветер усилятся до 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с. 31 октября атмосферное давление начнет расти, дожди если и пройдут, то лишь местами, ветер ослабеет до 8-13 м/с, отдельные порывы достигнут 20 м/с, температура понизится до 1..6 градусов ночью, днем 3..8 тепла. / meteonovosti.ru /



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