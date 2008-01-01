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Новости погоды

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На западе Норвегии бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 13:43 Суббота, 28 октября

  Норвегия оказалась на пути следования очередного североатлантического циклона, который перемещается вдоль арктического побережья и держит путь к Земле Франца-Иосифа. Из-за атмосферного вихря, пересекавшего Норвегию 27 октября, прошли осадки и усиливался ветер. До 37 мм осадков в виде дождя выпало в южных районах. А на побережье усиливался ветер. На Маяке Линдеснес, что в крайней южной точке Норвегии, были зафиксированы порывы ветра ураганной силы, до 35 м/с. А в знаменитом своими ветрами Кракенесе, на западном побережье, скорость ветра достигала 30 м/с.

В ближайшие дни влияние циклона на скандинавский полуостров ослабеет. Ожидается дождливая и ветреная погода, ночью 0..+5, днем 2..7 градусов, что в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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