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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 28 октября

  Столица остается в барической ложбине. Влияние на погоду оказывает фронт окклюзии. На небе плотные облака, идет слабый мокрый снег. На главной станции ВДНХ воздух прогрелся до +1,1 градуса, на Балчуге теплее, +2,1. А в Тушино и в Немчиновке +0,9 градуса. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 90%, атмосферное давление составляет 739 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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Эс-Самава		 -26
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Онтарио

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