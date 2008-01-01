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Новости погоды

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Температура в Испании бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:11 Суббота, 28 октября

  Антициклон, установившийся над западной Европой, обеспечивал здесь сухую и очень теплую погоду, нехарактерную для этого времени года. В Испании было по-летнему жарко, днем на юге воздух прогревался до 30 градусов и выше. Сухой и горячий воздух поступал сюда с Африканского континента. Так, в Севилье был перекрыт очередной температурный максимум, установленный в прошлом, 2016 году. 27 октября термометры показали 31.8 градуса. Рекорд состоялся и в Мадриде, где воздух прогрелся до 28,4 градуса, что на 3 градуса выше, чем в 2014 году.

Уже 29 октября температура в Испании начнет понижаться. Регион останется под присмотром антициклона, поэтому осадков не ожидается, а прохладу принесут северо-западные ветры. Преобладающая температура воздуха ночью 7..12 градусов, днем 19..24, что в пределах нормы. Поэтому новых рекордов в ближайшие дни не ожидается. / meteonovosti.ru /
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