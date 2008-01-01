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ИА "Метеоновости" / 09:24 Суббота, 28 октября



Небо над Москвой затянуто плотными облаками, связанными с фронтом окклюзии. Идет слабый мокрый снег. Температура воздуха на главной станции ВДНХ +0,2 градуса. На Балчуге теплее, +1,1. В Немчиновке около нуля. Относительная влажность воздуха 94 %, атмосферное давление низкое, 739 мм рт. ст. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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