|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:24 Суббота, 28 октября
Небо над Москвой затянуто плотными облаками, связанными с фронтом окклюзии. Идет слабый мокрый снег. Температура воздуха на главной станции ВДНХ +0,2 градуса. На Балчуге теплее, +1,1. В Немчиновке около нуля. Относительная влажность воздуха 94 %, атмосферное давление низкое, 739 мм рт. ст. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.