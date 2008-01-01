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На северо-западе ЕТР сыро и прохладно



ИА "Метеоновости" / 09:03 Суббота, 28 октября



На северо-западе Европейской территории России влияние североатлантических циклонов будет прослеживаться все ближайшие дни вплоть до окончания октября. Сегодня, 28 октября, ожидается снег и мокрый снег с дождем, температура воздуха после ночного мороза повысится до +4,-1 градуса. В последние дни месяца еще немного потеплеет, ночная температура около 0 градусов, днем температура будет повышаться до +6 градусов. В городе на Неве максимальная температура в эти дни с 28 по 30 октября будет достигать +2,+4 градусов.



В среднем такая температура ниже климатической нормы на 1-2 градуса и соответствует уже ноябрьским значениям. / meteonovosti.ru /



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