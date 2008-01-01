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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:49 Суббота, 28 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 60%



В Москве и в области ненастная погода со значительными колебаниями метеопараметров: атмосферное давление понизится почти на 10 единиц, а относительная влажность воздуха существенно повысится. Такая погода относится к гипоксическому типу, поскольку содержание кислорода в воздухе намного ниже нормы. На такую погоду негативным образом реагируют не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности. В такую погоду необходимо следить за собственным артериальным давлением, чтобы избежать нарушение сердечного ритма и сосудистых заболеваний. Погодная гипоксия может привести к росту простудных заболеваний, а также обострить заболевания суставов, как хронических, так и посттравматических. / meteonovosti.ru /



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