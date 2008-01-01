Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
28 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:49 Суббота, 28 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 60%

В Москве и в области ненастная погода со значительными колебаниями метеопараметров: атмосферное давление понизится почти на 10 единиц, а относительная влажность воздуха существенно повысится. Такая погода относится к гипоксическому типу, поскольку содержание кислорода в воздухе намного ниже нормы. На такую погоду негативным образом реагируют не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности. В такую погоду необходимо следить за собственным артериальным давлением, чтобы избежать нарушение сердечного ритма и сосудистых заболеваний. Погодная гипоксия может привести к росту простудных заболеваний, а также обострить заболевания суставов, как хронических, так и посттравматических. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Сб.
28 окт.
+3
Вс.
29 окт.
+5
Пн.
30 окт.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Эс-Самава		 -26
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100