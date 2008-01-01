

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропические циклоны в Тихом океане и в Атлантике



ИА "Метеоновости" / 13:52 Пятница, 27 октября



Тропический циклон "SAOLA" на северо-западе Тихого океана перемещается к берегам Японии. 27 октября в 9 ч по московскому времени он находился в стадии сильного тропического шторма в районе в координатами 22,4o с.ш., 128,9o в.д., максимальная скорость 25 м/с, порывы до 35 м/с. Шторм будет продвигаться на северо-восток и 29 октября он должен подойти к югу Японских островов, практически не ослабевая. Скорость ветра в циклоне будет 25 м/с, порывы до 35 м/с. 30 октября циклон пересечет главный японский остров и будет уходить в открытую части Тихого океана. Сила ветра будет понемногу ослабевать, порывы до 32 м/с.



В восточной части Тихого океана у побережья стран Латинской Америки крутится тропический шторм "SELMA". Он особой опасности не представляет. Он развивает ветер до 20 м/с с порывами до 25 м/с. Вблизи побережья Колумбии и Эквадора идут сильные дожди, до 50 мм за сутки.



В Мексиканском заливе образовалась тропическая депрессия, у которой еще нет имени. Велика вероятность, что он может развиться до тропического шторма и представлять опасность сначала для Кубы, затем для Флориды. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



