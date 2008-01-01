

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордный снегопад принес тихоокеанский циклон в Канаду



ИА "Метеоновости" / 13:09 Пятница, 27 октября



Рекордный снегопад обесточил в начале текущей недели тысячи домов и парализовал движение транспорта на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия.



Согласно данным местных метеорологов, в городе Форт-Сент-Джон во вторник, 24 октября, выпало 23 см снега. Это значение опередило предыдущий дневной максимум на 15,2 см. Предыдущий рекорд был установлен 24 октября 1933 г.



Еще 32 см снега обрушилось на город в среду утром, 25 октября в результате чего высота снежного покрова составила 55 см. Этот показатель приблизился к предыдущему рекорду этого дня (35,6 см), который был установлен в 1918 году, но не побил его.



В то время как в Ванкувере идет дождь, весь этот дождь превратился в обильное количество снега на всемирно известном курорте.



Планируемая дата открытия курорта в этом году - 23 ноября.



Но с таким снегопадом в начале сезона, возможно курорт откроют раньше? Это зависит только от матушки-природы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



