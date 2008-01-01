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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 27 октября



В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1 градус, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном -1..0 градусов, Юго-восточном 0..+1 градус; Южном 0 градусов; Юго-западном 0..+1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном 0..+1 градус.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы слабый снег температура воздуха -1..0 градусов. / meteonovosti.ru /



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