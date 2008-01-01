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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 27 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1 градус, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном -1..0 градусов, Юго-восточном 0..+1 градус; Южном 0 градусов; Юго-западном 0..+1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном 0..+1 градус.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы слабый снег температура воздуха -1..0 градусов. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
0
Пт.
27 окт.
+2
Сб.
28 окт.
+2
Вс.
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+1
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мекка		 -27
Среднеколымск

некомфортное место: Червиния
комфортное место: Инглвуд

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