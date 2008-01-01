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Для тех, кто на выходные из Москвы поедет за город



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 27 октября



Для автомобилистов, кто по нашему совету еще в прошлые выходные дни "переобул" машины, особых неприятностей погода в выходные дни не преподнесет. Ледок, которым местами покроются дороги в Подмосковье утром в субботу, не станет для них помехой. Лишь уменьшение видимости при возможном тумане в пониженных местах рельефа потребует дополнительного внимания.



Тем, кто собирается еще поработать в саду, следует учесть, что погода сохранится сырой, с небольшим дождем, но в субботу день обещает быть "посветлее" за счет прояснений в облаках. В воскресенье столичный регион окажется в теплом секторе циклона, и максимальная температура воздуха повысится до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



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