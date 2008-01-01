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Новости погоды
Приметы зимы в центре России
ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 27 октября
Атлантический циклон и серия его теплых атмосферных фронтов в четверг принесли в Центральную Россию осадки в виде снега и мокрого снега. Лишь оставшаяся желтая листва напоминала, что за окном еще октябрь!
Осадки, выпавшие в центральном районе, можно отнести к категории небольших, местами умеренных, но и этого было достаточно для образования снежного покрова. Утром 27 октября снег остался лежать на земле до 3 см. На западе и юге Центрального региона его снега было больше: в Тверской, Тульской, Калужской областях высота снежного покрова достигла 5-8 см. В Рязанской области в городе Михайлов и в поселке Сараи снега нападало 10-11 см, в Старожилово до 16 см.
В ряде областей наблюдались зимние явления: налипание мокрого снега и слабый гололед. Так в Липецкой области ночью 27 октября снег налипал на провода и деревья слоем до 3 мм, но уже утром растаял, были слабые гололедные отложения. В Орловской области ранним утром деревья еще стояли в снегу, в Верховье снег лежал на ветках слоем почти 5 см. Слабый гололед отмечен в Тульской, Смоленской, Тверской и Воронежской областях.
В ближайшие выходные дни в центральных областях ожидается погода с осадками, но при температуре около нуля градусов, а в дневные часы выше нулевой отметки приметы зимы в основном исчезнут. / meteonovosti.ru /
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