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В Москве и области лежит снег



ИА "Метеоновости" / 11:08 Пятница, 27 октября



Теплый фронт накрыл столичный регион точно в расчетное время. Первые снежинки показались в воздухе на западе Подмосковья в 12 часов 26 октября, а в 15- 16 часов небольшой снег наблюдался и в Москве.



Больше всего осадков выпало на территории Новой Москвы, до 4 мм. И в ночь на пятницу наиболее интенсивные осадки наблюдались на территории Новой Москвы, до 3 мм и на юге Подмосковья, в Кашире до 4 мм.



В результате на нескольких станциях Москвы в пределах МКАД образовался снежный покров высотой до 1 см. А в Новой Москве и на юге Подмосковья, снега насыпало больше: в Наро-Фоминске высота снежного покрова достигла 7 см, в Серпухове и Кашире 6 см, в Можайске 4 см. / meteonovosti.ru /



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