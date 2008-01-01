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Новости погоды

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В Приамурье погода во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 27 октября

  Забайкальский циклон выйдет в выходные дни на Амурскую область и Хабаровский край. Здесь после кратковременной передышки от осадков и некоторого потепления, погода вновь испортится. Уже сегодня, 27 октября в Амурской области с приближением циклона в северо-западных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, порывы ветра 10-15 м/с, днем по северу +3,+8, местами -3,+2, по центральным и южным районам +8,+13. В субботу, 28 октября в Амурской области погода еще больше испортится. Пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности, местами они могут быть сильные, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, днем в центральных и южных районах 6..11, местами 0, +5, на севере похолодает до -4,-9, но местами при осадках +1,+6 градусов выше ноля.

Начнутся осадки в Хабаровском крае по мере перемещения атмосферного фронта, станет ветрено, но днем небольшой потепление температуры на юге и в центре до +10,+16. А вот в Приморье предстоящий день обещает быть теплым, температура +14,+19, на побережье до +9 градусов, а небольшие дожди подойдут лишь ближе к вечеру, но и они прольются лишь местами. В дальнейшем циклон почти повторит путь предыдущего вихря и через северные районы Хабаровского края выйдет с непогодой на Магаданскую область. / meteonovosti.ru /
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