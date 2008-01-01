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Сильные осадки и похолодание в районе Байкала



ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 27 октября



Сильные осадки в виде снега и мокрого снега количеством до 18 мм прошли в Иркутской области. Ветер в поселке Большое Голоустное усиливался до 24 м/с. Небольшие и умеренные осадки прошли и в других районах области. В зоне непогоды оказалась также Бурятия и север Забайкальского края. В Бурятии с вечера вчерашнего дня (26 октября) ветер усиливался до 18 м/с. После прохождения серии атмосферных фронтов в Иркутской области дневная температура накануне не превышала +3 градусов. Прохладно было на большей части территории Забайкалья. Лишь на крайнем юге Бурятии и забайкальского края в теплом секторе быстро перемещающегося циклона температура повышалась до +10,+13 градусов. Забайкалье, наряду с южными районами Европейской территории и Приморским краем вошло вчера в число самых теплых районов России. В районе Байкала будет устанавливать свою власть сибирский антициклон. Сегодня в Иркутской и Бурятии похолодает, а в Забайкальском крае, куда отступает циклон, температура повысится. Похолодание в Иркутской области и Бурятии будет сопровождаться таким предзимними явлениями погоды, как снег и порывистый ветер, возможно, слабой метелью, В Забайкальском крае тоже местами пройдет снег с усилением ветра и слабой метелью, дневная температура останется пока положительной, в пределах +2,+7 градусов, лишь в субботу похолодает в дневные часы до -2,+3 градусов. / meteonovosti.ru /



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