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Атмосферное давление в Москве стремительно падает



ИА "Метеоновости" / 09:48 Пятница, 27 октября



Антициклон, на периферии которого находилась столица до недавнего времени, потеснится к востоку. Его место спешат занять циклонические вихри: один приближается с запада, другой пока кружит над Кольским полуостровом, но его путь лежит через Центральный район. Атмосферное давление продолжает падать. Сегодня, 27 октября, его значение составит 742 мм рт. ст., а это уже ниже климатической нормы. В дальнейшем падение давления продолжится, уже 29 октября атмосферное давление будет близко к рекордно низкому, а 31 октября фон давления понизится до 722 мм рт. ст. Резкое падение атмосферного давления будет сопровождаться осадками, в отдельных районах сильными, в Москве потеплеет. Днем 27 октября еще прохладно, около нуля градусов, а уже 28 октября +1..+3, к концу недели еще теплее, +3..+5.



Среднесуточная температура 27 октября будет ниже климатической нормы на 3 градуса. Но экстремальных значений не ожидается. Ночью будет всего 0..-2 градуса, а в далеком 1912 году воздух в столице под утро остывал до -17,6 градуса. Не по сезону тепло было в 1949 году,+15 градус. Сильный дождь прошел в Москве в 2012 году, выпало до 37 мм осадков. В этом году количество осадков не превысит 3 мм. / meteonovosti.ru /



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