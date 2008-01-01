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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:45 Пятница, 27 октября



Предстоящим днем столичный регион будет в зоне влияния атмосферных фронтов скандинавского циклона. При облачной погоде и умеренном юго-восточном ветре максимальная температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2..+3 градуса. Временами снег. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 742 мм рт. ст., что немного ниже привычных значений. Относительная влажность воздуха около 60%



Среднесуточная температура по-прежнему останется на 3 градуса ниже климатической нормы.



На скачки основных метеопараметров ухудшением самочувствия реагируют метеочувствительные люди, перенесшие инфаркт или инсульт, ослабленные болезнями, а также лица с неустойчивым собственным артериальным давлением. Из-за прохладной погоды ухудшение самочувствия возможно у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхо-легочной системы, а так же с кожными болезнями. / meteonovosti.ru /



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