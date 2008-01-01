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Новости погоды

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На Канарских островах небывалая жара

ИА "Метеоновости" / 13:37 Четверг, 26 октября

  Канарские острова оказались в антициклоне, здесь наблюдалась солнечная и не по сезону жаркая погода. Горячий воздух поступал сюда с Африканского континента. 25 октября в дневные часы температура воздуха в столице, Санта-Крус-де-Тенерифе, повысилась до 31,2 градуса, тем самым установив очередной температурный рекорд. Среднесуточная температура превышала климатическую норму на 3-5 градусов. Но уже 27 октября на Канарских островах температура воздуха понизится - скажется влияние очередного атлантического циклона. В Санта-Крус-де-Тенерифе прогнозируется 25..27 градусов, на очередные рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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