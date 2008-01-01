

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Урал засыплет снегом



ИА "Метеоновости" / 13:28 Четверг, 26 октября



27 октября погода в Уральском регионе начнет портиться: сюда пожалует волновой циклон из Поволжья. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, на юге Челябинской и в Курганской областях снег будет сильным. Порывы ветра достигнут 14 м/с, днем температура воздуха составит +2..-3 градуса. 28 октября атмосферное давление начнет расти, но влияние атмосферных фронтов не ослабеет. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки, на юге ветер усилится до 14 м/с, днем термометры покажут -3..+2, в ночные часы подморозит до -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



