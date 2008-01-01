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Новости погоды
К Москве приближается теплый фронт
ИА "Метеоновости" / 13:18 Четверг, 26 октября
Снегопады, связанные с атмосферным фронтом, начались на юго-западе Московской области. В Вязьме идет небольшой снег, в Можайске - умеренный. К 16 часам теплый фронт приблизится к Москве и в столице также пройдет снег. Снегопады в московском регионе прогнозируются и на следующий день, 27 октября. / meteonovosti.ru /
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