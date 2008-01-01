Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
26 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Курильских островах ветер усилится

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 26 октября

  В минувший день, 25 октября, Сахалин и Курильские острова находились в зоне действия холодного атмосферного фронта. Ветер здесь усиливался до 21 м/с. А 27 октября, в тыловой части циклона, кружащего над Беринговым морем, погода испортится. На севере Курильской гряды пройдут небольшие осадки, термометры покажут 5..10 градусов, ветер усилится до 9-14 м/с, отдельные порывы достигнут 20-25 м/с. А уже 28 октября регион окажется в антициклоне, возможны небольшие осадки, порывы ветра не превысят 11-16 м/с, температура днем существенно не изменится и составит 5..10 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Пт.
27 окт.
+2
Сб.
28 окт.
+2
Вс.
29 окт.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Кариба		 -27
Среднеколымск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дауни

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100