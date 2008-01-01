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На Курильских островах ветер усилится



ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 26 октября



В минувший день, 25 октября, Сахалин и Курильские острова находились в зоне действия холодного атмосферного фронта. Ветер здесь усиливался до 21 м/с. А 27 октября, в тыловой части циклона, кружащего над Беринговым морем, погода испортится. На севере Курильской гряды пройдут небольшие осадки, термометры покажут 5..10 градусов, ветер усилится до 9-14 м/с, отдельные порывы достигнут 20-25 м/с. А уже 28 октября регион окажется в антициклоне, возможны небольшие осадки, порывы ветра не превысят 11-16 м/с, температура днем существенно не изменится и составит 5..10 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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