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Сильный снег выпал в Туруханском районе



ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 26 октября



В Туруханском районе в ночь на 26 октября отмечался сильный снег, в отдельных районах выпало до 8 мм осадков, сугробы увеличились на 6-8 см. Снегопадами Туруханский район обязан атмосферному фронту циклона. Циклонический вихрь перемещается по северу Сибири и уже 27 октября окажется на северо-западе Якутии. В Туруханском районе атмосферное давление повысится, при переменной облачности местами пройдет снег, при порывистом ветре, до 13-18 м/с, разыграются метели, ночью и днем температура воздуха 0..-5 градусов. 28 октября погода в Туруханском районе вновь испортится, очередной циклон принесет снег, при порывистом ветре разыграются метели. Температура воздуха понизится: в ночные часы до -5..-10 градусов, местами и до -20, а днем 0..-5, в низинах -7..-12. / meteonovosti.ru /



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