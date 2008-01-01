Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
26 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильный снег выпал в Туруханском районе

ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 26 октября

  В Туруханском районе в ночь на 26 октября отмечался сильный снег, в отдельных районах выпало до 8 мм осадков, сугробы увеличились на 6-8 см. Снегопадами Туруханский район обязан атмосферному фронту циклона. Циклонический вихрь перемещается по северу Сибири и уже 27 октября окажется на северо-западе Якутии. В Туруханском районе атмосферное давление повысится, при переменной облачности местами пройдет снег, при порывистом ветре, до 13-18 м/с, разыграются метели, ночью и днем температура воздуха 0..-5 градусов. 28 октября погода в Туруханском районе вновь испортится, очередной циклон принесет снег, при порывистом ветре разыграются метели. Температура воздуха понизится: в ночные часы до -5..-10 градусов, местами и до -20, а днем 0..-5, в низинах -7..-12. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Пт.
27 окт.
+2
Сб.
28 окт.
+2
Вс.
29 окт.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Кариба		 -27
Среднеколымск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дауни

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100