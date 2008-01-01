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В выходные дни в Москве снег, мокрый снег и дождь



ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 26 октября



дождем. И потеплеет.



В пятницу погоду в Москве и области будет определять атлантический циклон. Он отметится снегом, за сутки может выпасть от 2 до 5 мм. Вновь столичный пейзаж будет вполне зимним. Кроме осадков этот атмосферный вихрь принесет и первую порцию теплого воздуха.



Влияние циклона сохранится и в ночь на субботу, 28 октября. Он напомнит о себе небольшими осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Минимальная температура 0..-2, на дорогах местами гололедица. Днем при южном ветре температура повысится до +1..+3 градусов. Напомним, что 28 октября- средняя дата установления временного снежного покрова в Москве.



В воскресенье следующий циклон с севера Балтики сместится на Прибалтику. Атмосферное давление в Москве резко понизится. Начнутся осадки, ночью при температуре воздуха около 0 градусов, днем при температуре +1..+3. Средняя суточная температура пока остается ниже нормы, на 1-1,5 градуса.



Погода в Москве вступает в период предзимья, который, как правило, длится почти месяц, до образования устойчивого снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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