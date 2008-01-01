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Камчатка во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 11:27 Четверг, 26 октября



На юге Камчатки снова непогода. Здесь дуют сильные ветра. В ночь на 26 октября на Семячике ветер усиливался до 21 м/с, а на мысе Лопатка порывы достигали ураганных значений, 34 м/с, хотя для юга Камчатки штормовые ветры - явление не редкое. 27 октября циклонический вихрь, ставший причинной осадков и порывистого ветра, переместится на акваторию Берингова моря. Температура воздуха существенным образом не изменится, пройдут осадки в виде дождя со снегом, на дорогах образуется гололедица, ночью на юго-западном и восточном побережьях порывы ветра 15-20 м/с, днем ветер ослабеет до 9-14 м/с. 28 октября регион окажется в антициклоне. Местами пройдут небольшие осадки, днем воздух прогреется до 4..9 градусов, скорость ветра составит 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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