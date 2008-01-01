Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
26 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Камчатка во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 11:27 Четверг, 26 октября

  На юге Камчатки снова непогода. Здесь дуют сильные ветра. В ночь на 26 октября на Семячике ветер усиливался до 21 м/с, а на мысе Лопатка порывы достигали ураганных значений, 34 м/с, хотя для юга Камчатки штормовые ветры - явление не редкое. 27 октября циклонический вихрь, ставший причинной осадков и порывистого ветра, переместится на акваторию Берингова моря. Температура воздуха существенным образом не изменится, пройдут осадки в виде дождя со снегом, на дорогах образуется гололедица, ночью на юго-западном и восточном побережьях порывы ветра 15-20 м/с, днем ветер ослабеет до 9-14 м/с. 28 октября регион окажется в антициклоне. Местами пройдут небольшие осадки, днем воздух прогреется до 4..9 градусов, скорость ветра составит 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Чт.
26 окт.
+1
Пт.
27 окт.
+2
Сб.
28 окт.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -22
Среднеколымск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гарден-Гроув

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100