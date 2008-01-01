

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Магаданской области метут метели



ИА "Метеоновости" / 10:36 Четверг, 26 октября



Циклонический вихрь, круживший над акваторией Охотского моря, стал причиной снегопадов и метелей в Магаданской области. Ночью 26 октября в регионе прошел снег, ветер усиливался до 21 м/с, мели метели. 27 октября циклонический вихрь переместится в акваторию Берингова моря, Магаданская область окажется в тыловой части циклона. Пройдет небольшой снег, при порывистом ветре до 13-18 м/с поднимутся метели. 28 октября, в антициклоне, существенных осадков не ожидается, ветер ослабеет до 8-13 м/с, но уже 29 октября южный циклон принесет сильный снег, метель и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



