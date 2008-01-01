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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:34 Четверг, 26 октября



Октябрь вступил в последнюю пятидневку месяца, а погода старается опередить календарь и больше соответствует середине ноября. Сегодня в Москве сохранится холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 4 градуса ниже нормы, а в конце дня даже возможен небольшой снег.



Но не всегда в конце октября приходили такие холода. В 1954 году в дневные часы потеплело до +15.5 градусов, что стало суточным рекордом максимальной температуры.



Почти на 30 градусов ниже рекорд минимальной температуры. Он зарегистрирован в далеком 1880 году, когда под утро морозы усилились до -15.2 градусов.



Сильными осадками отметился этот день в 1958 году. Московская копилка пополнилась сразу на 19.6 мм. / meteonovosti.ru /



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