Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
26 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:34 Четверг, 26 октября

  Октябрь вступил в последнюю пятидневку месяца, а погода старается опередить календарь и больше соответствует середине ноября. Сегодня в Москве сохранится холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 4 градуса ниже нормы, а в конце дня даже возможен небольшой снег.

Но не всегда в конце октября приходили такие холода. В 1954 году в дневные часы потеплело до +15.5 градусов, что стало суточным рекордом максимальной температуры.

Почти на 30 градусов ниже рекорд минимальной температуры. Он зарегистрирован в далеком 1880 году, когда под утро морозы усилились до -15.2 градусов.

Сильными осадками отметился этот день в 1958 году. Московская копилка пополнилась сразу на 19.6 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Чт.
26 окт.
+1
Пт.
27 окт.
+2
Сб.
28 окт.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -22
Среднеколымск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гарден-Гроув

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100