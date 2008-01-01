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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:18 Четверг, 26 октября

  К вечеру к Московскому региону с запада подойдет атмосферный фронт Прибалтийского циклона. Начиная с западных, юго-западных районов области, местами пойдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в первой половине дня повысится до слабоположительных значений, и составит 0..+2 градуса, по области она будет в пределах от -2 до +3. Среднесуточная температура по-прежнему останется ниже климатической номы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Падение атмосферного давления продолжится, но его фон все равно останется чуть повышенным, и в середине дня составит 751 мм рт.ст., что чуть выше нормального.

Именно падение давления и будет сегодня основным неблагоприятным фактором для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями. Особенно трудно придется гипертоникам, страдающим вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. Специалисты рекомендуют и больным, и даже здоровым людям по возможности снизить физические и умственные нагрузки, а при первых признаках недомогания незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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