|
|
|
Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:34 Среда, 25 октября
Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона с центром над Средней Волгой. В столичном регионе атмосферное давление станет медленно понижаться. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2..+1. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.