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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 25 октября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1..+2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1 градус, Юго-восточном +1 градус; Южном +1 градус; Юго-западном +1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном +1..+2 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /



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