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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 25 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1..+2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1 градус, Юго-восточном +1 градус; Южном +1 градус; Юго-западном +1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном +1..+2 градус.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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местное
+1
Чт.
26 окт.
+1
Пт.
27 окт.
+2
Сб.
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+6
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Мапуту		 -24
Среднеколымск

некомфортное место: Миллерово
комфортное место: Дейли-Сити

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