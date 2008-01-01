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Ухудшение погоды в Прибайкалье



ИА "Метеоновости" / 13:10 Среда, 25 октября



В ближайшие сутки активный циклон, перемещаясь по крайнем югу Сибири, приблизится к Байкалу. В Иркутской области и Бурятии он станет виновником ухудшения погоды. В западных, северо-западных и центральных районах Иркутской области предстоящей ночью небольшой, местами умеренный дождь начнет переходить в снег и мокрый снег, днем осадки будут идти уже в виде снега и мокрого снега. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Дневная температура от 0 до +5.



В Бурятии самая неблагоприятная погода ожидается в юго-западных районах и по Прибайкалью: сильный снег, сильная метель, на дорогах гололедица и снежный накат, порывы ветра 15-20 м/с. Днем в четверг еще тепло, от 5 до 10 градусов.



В пятницу циклон переместится на восток Забайкальского края, увлекая за собой и зону ненастной погоды. В Иркутской области и Бурятии снег уже небольшой, а температура понизится на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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