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Циклоны несут тепло на сибирские просторы



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 25 октября



В текущие дни большинство районов Сибири находятся под снежным покровом, что вполне соответствует сезону. И лишь на крайнем юго-западе, за исключением горной местности, под натиском теплого воздуха, который начал поступать на юг Сибири со второй половины месяца, снежный покров сошел. Тепло на сибирские просторы начали поставлять циклоны.



В прошедшие сутки погоду определял очередной вихрь. В его системе образовалось два центра. Один центр кружил над Карским морем, другой над югом Тюменской области. На севере Сибири снег был небольшим, но порывы ветра местами достигали 30 м/с. На юге Сибири погода была хуже: и сильные осадки и порывистый ветер. Так, сильный снег отмечался в ночь на среду в Омской области, выпало до 12 мм, в Томской области (до 24 мм). На юге Тюменской области снег был очень сильным и добавил в копилку осадков 28 мм. В Новосибирской области порывы ветра достигали 21 м/с, на Алтае до 24 м/с. / meteonovosti.ru /



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