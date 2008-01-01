Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 25 октября
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, лишь в Северном округе местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1 градуса, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном 0..+1 градус; Южном +1 градус; Юго-западном 0..+1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном +1 градус.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 0..+2 градуса. / meteonovosti.ru /