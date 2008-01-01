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Атлантика во власти циклонов, а на Пиренеях - антициклон



ИА "Метеоновости" / 12:09 Среда, 25 октября



антициклон отступил на восток.



Один из циклонов пока далеко от европейского континента, вблизи Азорских островов, другой находится над Исландией, а третий циклон обосновался над Северным морем. Но все они оказывают, или будут оказывать влияние на погоду северной и центральной Европы.



В странах Скандинавского полуострова погода неустойчивая: сильные осадки и порывистый ветер. За 24 октября наибольшее количество осадков, 38 мм, досталось Осло, столице Норвегии, ветер в стране усиливался до 25 м/с.



В странах Центральной Европы дожди (до 12 мм) прошли в Германии и Польше, порывы ветра достигали 18 м/с. Атмосферный фронт циклона с Северного моря отметился сильными осадками даже в странах Балканского полуострова. Дожди лили в Румынии, Албании, странах бывшей Югославии. Наибольшее количество осадков досталось Сербскому городу Валево, где за сутки октябрьская копилка осадков пополнилась на 64 мм. В Греции дожди до 44 мм, сопровождались грозами. Днем на севере Европы температура близкая к нулю, в центральной ее части от 10 до 15 градусов тепла.



Лишь юго-запад Европы продолжает опекать Азорский антициклон. Он обеспечивает сухой и по-летнему теплой погодой Португалию, Испанию, Францию и Италию. Минувшим днем в Италии температура повышалась до 20 градусов, на юге Франции и в Испании до 26 градусов, на западном побережье Португалии до 28.



В Милане был установлен новый рекорд максимальной температуры: 24,2 градуса, прежний ( 22,5 градуса) принадлежал 1880 году!



В ближайшие дни синоптическая ситуация существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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