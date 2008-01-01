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Новости погоды
Атлантика во власти циклонов, а на Пиренеях - антициклон
ИА "Метеоновости" / 12:09 Среда, 25 октября
Сразу несколько глубоких циклонических вихрей пересекает просторы Атлантики. Под их натиском Азорский антициклон отступил на восток.
Один из циклонов пока далеко от европейского континента, вблизи Азорских островов, другой находится над Исландией, а третий циклон обосновался над Северным морем. Но все они оказывают, или будут оказывать влияние на погоду северной и центральной Европы.
В странах Скандинавского полуострова погода неустойчивая: сильные осадки и порывистый ветер. За 24 октября наибольшее количество осадков, 38 мм, досталось Осло, столице Норвегии, ветер в стране усиливался до 25 м/с.
В странах Центральной Европы дожди (до 12 мм) прошли в Германии и Польше, порывы ветра достигали 18 м/с. Атмосферный фронт циклона с Северного моря отметился сильными осадками даже в странах Балканского полуострова. Дожди лили в Румынии, Албании, странах бывшей Югославии. Наибольшее количество осадков досталось Сербскому городу Валево, где за сутки октябрьская копилка осадков пополнилась на 64 мм. В Греции дожди до 44 мм, сопровождались грозами. Днем на севере Европы температура близкая к нулю, в центральной ее части от 10 до 15 градусов тепла.
Лишь юго-запад Европы продолжает опекать Азорский антициклон. Он обеспечивает сухой и по-летнему теплой погодой Португалию, Испанию, Францию и Италию. Минувшим днем в Италии температура повышалась до 20 градусов, на юге Франции и в Испании до 26 градусов, на западном побережье Португалии до 28.
В Милане был установлен новый рекорд максимальной температуры: 24,2 градуса, прежний ( 22,5 градуса) принадлежал 1880 году!
В ближайшие дни синоптическая ситуация существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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