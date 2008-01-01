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Сибирский полюс холода изменил себе



ИА "Метеоновости" / 11:31 Среда, 25 октября



Эвенкийский муниципальный район Красноярского края принято считать самым холодным местом Сибири. За весь период инструментальных наблюдений над погодой в октябре, именно в столице Эвенкии, Туре, зарегистрирована самая низкая температура воздуха, -47 градусов. Но погода текущего октября с климатом считаться не хочет. Уже с первых дней месяца температура воздуха здесь значительно опережает норму, а в минувшие сутки ее среднесуточное значение оказалась на 8-10 градусов выше обычных для этой поры значений. Под утро в Туре морозы усилились лишь до -6 градусов, а днем и вовсе ослабели до -1. Аналогичный разброс температур отмечался в отдельных пунктах Московской области.



Тепло в эти края несут атлантические циклоны. Перемещаясь по Европейскому северу, они продолжают углубляться над сибирскими просторами. Вот и в ближайшие сутки дневная температура в Эвенкии ожидается от 0 до -5 градусов, в то время, как в Москве от -2 до +3. / meteonovosti.ru /



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