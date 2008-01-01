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Ночные морозы на Московской земле усиливаются



ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 25 октября



Календарная осень вступила в пору предзимья. И подтверждением тому - температурный фон. Минувшей ночью температура воздуха на всей территории Москвы и области перешагнула нулевую отметку в сторону отрицательных значений. До сегодняшней ночи самая низкая температура осени на территории Москвы и области отмечалась 22 октября. На опорной метеостанции города, ВДНХ, она понизилась до -3.8 градусов, а по области холоднее всего было в Клину, -6.1 градус.



Минувшей ночью в Москве было -3.6 градусов, а по области морозы усилились, и самая холодная ночь осени переместилась на 25 октября. В Наро-Фоминске термометры зафиксировали -7.8 градусов.



Но это не предел низким температурам осени. На пороге ноябрь, в котором, хотя и редко, случаются двадцатиградусные морозы, а более ста лет назад, в 1890 году, температура понизилась до -32.8 градусов, что стало абсолютным температурным рекордом ноября. / meteonovosti.ru /



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