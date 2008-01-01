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На крайнем востоке страны штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 25 октября



В большинстве районов Дальнего Востока арктический антициклон поддерживает повышенный фон атмосферного давления, что сводит к минимуму выпадение осадков. Да и средняя скорость ветра не превышает 4-7 м/с. Но до крайних восточных районов округа влияние антициклона уже не дотягивается и здесь есть где разгуляться циклонам. Очередной вихрь долгое время кружит над Беринговым морем то приближаясь, то удаляясь от материковой части.



В минувшие сутки его влияние на восточные районы округа усилилось. Во вторник и в ночь на среду циклон проявил себя штормовой погодой в Камчатском крае. На юге края прошли сильные осадки, выпало до 55 мм, что составляет почти половина месячной нормы. Месячная норма осадков на юге края составляет 115 мм. При этом порывы ветра достигали 39 м/с.



В ближайшие сутки влияние тихоокеанского циклона ослабеет. Но с Охотского моря приблизится очередной вихрь. Он проявит себя небольшими, местами умеренными, осадками в виде дождя и снега, а также усилением ветра на побережьях до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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