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Интересные факты из архива погоды



ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 25 октября



Осенняя погода отличается неустойчивостью и не редко удивляет нас. Да и в различных уголках нашей страны октябрь бывает разным. То теплым и солнечным, то морозным, а кое-где и ветреным. И вот какие сюрпризы преподносил нынешний день, 25 октября, в различные годы. 2006 год был в Москве аномально теплым, среднесуточная температура воздуха превысила норму на 8,4 градуса. А в 1993 году в средней полосе ЕТР необычно рано установился устойчивый снежный покров. С 23 по 25 октября прошли сильные снегопады, нанесшие значительный ущерб, выпавший снег пролежал до весны. В 2001 году в Ставропольском крае резко похолодало, из-за снегопадов установился снежный покров, высота его составила 4 см, но в скором времени снег растаял. В 1993 году на Сахалине отмечались очень сильные дожди, выпало до 100 мм небесной влаги, из-за чего уровень рек поднялся на 0,5-2,2 метра. Ветер в порывах усиливался до 25-30 м/с. А в 2015 году на Сахалине порывы ветра достигли 40 м/с. В 1995 году ураганный ветер (до 36 м/с) отмечался в Кемеровской области и в Алтайском крае. В 2001 году сильные снегопады прошли на Урале, прирост снежного покрова в отдельных районах составил 21 см. В 2009 году сильный снег прошел в центральных и южных районах Красноярского края, выпало до 27 мм осадков, сугробы выросли на 25-30 см. В 2015 году на Камчатке шли сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском выпало до 91 мм осадков. На юге Курильских островов ветер усиливался до 36 м/с.



В 2000 году сильные дожди, до 44 мм, прошли в Мурманской области, при том, что для некоторых районов 40 мм - месячная норма. В 2003 году Краснодарском крае наблюдались ливневые дожди, в Новороссийске выпало до 72 мм осадков, а на Клухорском перевале и того больше, 122 мм, а в 2014 году на Новороссийск обрушилась бора, достигавшая в порывах 35 м/с.



В прошлом, 2016 году, временный снежный покров образовался в Смоленской и Тверской областях, высота его составила 19 см и 7 см соответственно. А на Чукотке прошли сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, выпало до 52 мм небесной влаги, ветер на побережье усиливался до 33 м/с. И в этот день в Чукотском округе были зафиксированы сразу четыре температурных рекорда: в Анадыре +5,4 градуса, в Певеке +6,2, на мысе Уэлен +4,8, на острове Врангеля +1,7. А в 2000 году на полуострове бушевали ветра, на мысе Литке порывы достигали 50 м/с. / meteonovosti.ru /



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