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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:42 Среда, 25 октября

  Предстоящим днём Московский регион всё ещё будет находиться на периферии антициклона, поэтому и существенных осадков не предвидится.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 25 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса, чуть прохладнее в северной половине области, ну а чуть теплее - в столице и в южной части Подмосковья. Среднесуточная температура не дотянет до климатической номы 3-4 градуса. Ветер слабый. Фон атмосферного давления сохранится повышенным, 761 мм рт. ст.

Поскольку мы погоду изменить не можем, нужно изменить свое отношение к ее капризам и приспосабливаться к ней. Для молодых людей не метеозависимых это сделать проще. Они мало реагируют на погоду и не испытывают какие либо недомогания связанные с погодой. Метеочувствительные люди в такие дни, особенно склонные к сосудистым спазмам, гипотоники и гипертоники, лица с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов будут чувствовать недомогание. Этой категории людей следует не пренебрегать рекомендациями врача и вовремя принимать лекарства. Погода спастического типа (некоторое похолодание и повышенная влажность), которая пришла в регион, будет способствовать обострению хронических заболеваний суставов и позвоночника.

Геомагнитный фон 25 октября прогнозируется слабовозмущенный. / meteonovosti.ru /
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