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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:41 Вторник, 24 октября



Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона с центром над югом Ленинградской области. В столичном регионе атмосферное давление продолжит медленно повышаться. При почти сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2..+1. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /



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