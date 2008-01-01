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Новости погоды

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Ненастная и ветреная погода ожидается в Крыму

ИА "Метеоновости" / 14:56 Вторник, 24 октября

  Крым в предстоящий день, 25 октября, окажется в барическом гребне южного циклона. Регион будут пересекать атмосферные фронты. Местами пройдут небольшие дожди, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, усиливаясь в порывах до 25 м/с, днем термометры покажут 9..14 градусов. 26 и 27 октября атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается, ветер ослабеет до 8-13 м/с, температура воздуха днем составит 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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