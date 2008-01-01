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На Украине прошли сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 14:43 Вторник, 24 октября



Атмосферные фронты, пересекавшие Украину 23 октября, стали причиной сильных дождей. Количество осадков в разных областях составило от 12 до 20 мм. Наибольшее количество, 22 мм, выпало в Черновцах.



25 сентября осадки в стране если и пройдут, то небольшие - погоду здесь будет определять обширный антициклон, но коррективы в погоду внесут атмосферные фронты, дожди пройдут, в основном, на востоке. А уже 26 октября в регион вновь пожалует циклонический вихрь - без дождей, в отдельных районах сильных, не обойдется. / meteonovosti.ru /



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