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Последствия тайфуна в Токио



ИА "Метеоновости" / 14:20 Вторник, 24 октября



Тропический циклон "Lam", сформировавшийся в Тихом океане около недели назад, стремительно набирал силу и направлялся в сторону Японии. К концу прошлой недели "Lam" достиг стадии урагана. И этот ураган хозяйничал в Японии целых три дня. За это время (с 19 по 22 октября) количество осадков во многих городах превысило климатическую норму в несколько раз. Так, в Шингу выпало около 700 мм осадков за трое суток, а порывы ветра достигали 55 м/с. Из-за ливневых дождей и ураганного ветра в стране наводнения и многочисленные разрушения. Ураган ломал деревья, срывал крыши с домов, валил рекламные щиты. Из затопленных районов были эвакуированы более 80 тысяч человек. Отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение транспорта.



На данный момент, 24 октября, "Lam", уже бывший тропический циклон, заметно ослабел и переместился в акваторию Берингова моря. А в Японии погода постепенно налаживается. / meteonovosti.ru /



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