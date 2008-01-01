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Новости погоды

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Активный циклон портил погоду на Балканах

ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 24 октября

  Сильные грозовые дожди, грозы и порывистый ветер обрушились на Балканский полуостров 23 октября. Резкое ухудшение погоды было связано с волновым циклоном, сформировавшимся ранее над Адриатическим морем. Циклон набирал силу и двигался в восточном направлении. Сильные дожди, количество осадков до 40 мм, прошли в Греции, Албании и в Македонии. Ветер на Балканах усиливался до 20-25 м/с, в отдельных районах прогремели грозы.

В ближайшие дни циклонический вихрь начнет заполняться и отправится на юго-восток, уступая место антициклону. 25 октября на Балканском полуострове ожидаются дожди от небольших до умеренных - скажется влияние тыловой части циклона, а уже 26 октября, в антициклоне, осадки если и пройдут, то небольшие, да и то лишь в отдельных районах. / meteonovosti.ru /
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