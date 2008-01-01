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В Иркутске было так же тепло, как в Крыму



ИА "Метеоновости" / 13:36 Вторник, 24 октября



Очередной температурный рекорд был перекрыт в Иркутске. Днем 23 октября термометры показали 15,6 градуса. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного более ста лет назад, в далеком 1894 году. Южные районы Иркутской области находились в теплом секторе циклона. Воздух в дневные часы прогревался до 10..15 градусов. Среднесуточная температура воздуха на юге Иркутской области выше климатической нормы на 4-6 градусов. Такая же температура, 10..15 градусов была и в Крыму, что для полуострова вполне привычно.



25 октября и в Крыму, и на юге Иркутской области температура воздуха существенным образом не изменится. В Крыму, вблизи атмосферного фронта, будет ветрено, отдельные порывы достигнут 25 м/с, возможен небольшой дождь, днем 10..15 градусов, в горах 5..10. В Иркутской области сохраняется влияние циклона, днем 5..10 градусов, на западе и на юге при малооблачной погоде 10..15, местами пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 14 м/с. А уже 26 октября ожидается заметное ухудшение погодных условий. Иркутская область окажется в тыловой, холодной части циклона, температура воздуха заметно понизится: ночью -3..+2, местами до -6 градусов, днем в центральных и южных районах -1..+4, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ветер в порывах усилится до 20 м/с. / meteonovosti.ru /



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