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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 24 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, лишь в районе МГУ слабый снег. Ветер слабый. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1..+2 градуса, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном +1 градус; Южном +1 градус; Юго-западном +1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном 0..+1 градус.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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0
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