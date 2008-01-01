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Циклон, бывший тайфун "Lam", еще в силе!



ИА "Метеоновости" / 12:05 Вторник, 24 октября







Атмосферные фронты циклона с центром у восточного побережья Камчатки дотянулись до Магаданской области и Сахалина. Почти повсеместно прошли сильные осадки, на побережье дул ветер штормовой силы.



Тропический шторм "Lam", сформировавшийся в Тихом океане почти неделю назад, набирал силу и двигался в направлении Японии, где за 3 дня (с 19 по 22 октября) количество выпавших осадков в несколько раз превысило климатическую норму. Но до Курильских островов вихрь добрался уже заметно ослабевшим, и прошел он восточнее, чем прогнозировали накануне.



Днем 23 октября на Курильских островах выпало до 40 мм осадков в виде дождя, порывы ветра достигали 24 м/с. Атмосферные фронты задели Магаданскую область, где прошел сильный снег, мела метель при штормовом ветре. Сильный ветер, до 21 м/с, наблюдался на Сахалине. Досталось югу Камчатки. Здесь ветер в порывах усиливался до 31 м/с, прошли сильные дожди, до 44 мм осадков.



25 октября циклон начнет заполняться и отправится на северо-восток. В Магаданской области и на севере Курильской гряды, а также на Сахалине погода наладится. А в Камчатском крае непогода еще задержится: здесь пройдут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, на восточном побережье ветер в порывах усилится до 25-30 м/с. На улучшение погодных условий жители Камчатки могут рассчитывать не ранее 26 октября. / meteonovosti.ru /



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